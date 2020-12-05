Степанов о российской вакцине от COVID-19: Черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию испытаний

05.12.2020, 0:02, Новости дня

Украина не сможет разрешить применение вакцины, которая не прошла все необходимые фазы испытаний. Об этом в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на канале “Украина” 4 декабря сказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя вероятность применения в Украине российской вакцины против коронавируса.

“Считаю, что для Украины мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: “У нас есть вакцина”, – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, я считаю, что в данный момент говорить серьезно о закупке для Украины вакцины, которая вот так… Думаю, что тогда записей на вашей странице в Facebook было бы намного больше (в эфире ведущий Савик Шустер демонстрировал комментарии противников вакцинации. – “ГОРДОН”)”, – сказал министр.

Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что закон, принятый парламентом 4 декабря, определяет регистрацию вакцин по сокращенной процедуре (до пяти дней), но только тех вакцин, у которых есть предварительная квалификация Всемирной организации здравоохранения и разрешение на применение в странах с жесткой регуляторной политикой.

“К сожалению или к счастью, Россия не имеет отношения к таким странам. Мы имеем в виду только США, Великобританию, Евросоюз, Швейцарскую Конфедерацию, Японию, и мы отдельно разрешили, потому что Китай является лидером по скорости производства вакцин, – мы разрешили Китай и Израиль. Все, точка. Все другие страны должны проходить обычную регистрацию”, – сказал Радуцкий.

“Слушайте, черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний… У нас и так рекордные сроки разработки вакцин. То есть вакцины так разрабатываются в военное время, по всем срокам. Это понятно, потому что коронавирус – это война, в которой находится весь мир. Но все-таки я считаю, что с точки зрения безопасности, с точки зрения вообще всего – закончите третью стадию, покажите результаты – и тогда, наверное, можно говорить: “Да, есть вакцина”. Без привязки к стране”, – добавил Степанов.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции – “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились “примерно у 14%” волонтеров, привитых “Спутник V” в ходе исследований. В октябре директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что “некоторые” добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря поручил на следующей неделе начать вакцинацию россиян от коронавируса. По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут 2 млн доз вакцины “Спутник V”.