“Компромиссный вариант”. У Зеленского сообщили, что закон о восстановлении наказания за ложь в декларации принят временно

05.12.2020, 0:02, Новости дня

Закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование является временным компромиссным вариантом. Об этом 4 декабря заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский в эфире канала “Украина 24”.

“По большому счету, именно возможность или невозможность лишения свободы за недостоверное декларирование – это и было камнем преткновения среди разных политических сил. Рабочая группа, которая разработала вариант, не включающий в себя лишение свободы, охватывала представителей разных политических сил, а президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал свой законопроект, который предусматривал лишение свободы”, – заявил он.

Вениславский отметил, что президентский законопроект многие фракции восприняли как “выход за рамки договоренностей”, достигнутых на заседании рабочей группы. В связи с этим, на голосование Раде предложили согласованный вариант, который нардепы поддержали за основу и в целом, добавил он.

Законопроект №4460 поддержали 287 депутатов, воздержались – пять, не голосовали четыре, отсутствовали 44.

“Если говорить про Зеленского, то он настроен довольно категорично. Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Что до дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ: по ним уже никакой юридической ответственности не будет”, – сказал Вениславский.

В то же время сегодня глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил Зеленскому письмо с просьбой наложить вето на законопроект №4460 об ответственности за ложь в декларациях, так как он не предусматривает лишения свободы для должностных лиц, которые умышленно не подают декларацию либо указывают в ней неверные данные. По мнению Новикова, это противоречит общепринятой международной практике.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины “О предотвращении коррупции”. 3 ноября документ поддержал профильный комитет.