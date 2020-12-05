Личная жизнь Наполеона

05.12.2020, 7:25, Разное

Наполеон очень хотел иметь сына, но с женой наследник никак не получался. Радость отцовства подарила монарху его молодая польская любовница.

Шла война Франции с Россией и Пруссией. 14 октября 1806 года войска Наполеона в битве при Йене разбили пруссаков и вскоре заняли Берлин. 16 ноября французы вошли в Варшаву. Здесь их встречали не как оккупантов, а как освободителей: уже несколько десятилетий территория Польши была разделена между Россией, Пруссией и Австрией. Поляки надеялись, что Наполеон соберёт их страну воедино и вернёт ей независимость. Французов в Варшаве приветствовали цветами и овациями. В честь императора устраивались бесконечные балы.

На одном из таких торжеств 17 января 1807 года Наполеон обратил внимание на приятную во всех отношениях даму. От остальных она отличалась скромностью своего одеяния: на ней было белое платье с белой же тюлевой накидкой. Её прическу украшали лишь цветы. Заинтересовавшемуся Бонапарту тут же доложили, что это двадцатилетняя польская аристократка графиня Мария Валевская. Император пригласил её на тур кадрили, во время которого расспросил партнершу о родне и сделал замечание её костюму. Тонкому ценителю женской красоты показалось, что белый тюль теряется на фоне белого платья. Мария отвечала так скромно, и танцевала так грациозно, что Наполеон почувствовал, как теряет голову.

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После бала Бонапарт распорядился навести более подробные справки. Очаровавшая его красавица происходила из рода Лончиньских. Когда ей было 9 лет, отец, активно участвовавший в восстании Костюшко, погиб в бою. В 1804 году 17-летнюю сироту выдали замуж за графа Анастазия Валевского. Жених был на 50 лет старше невесты, и для него это был третий брак. Через год Мария родила сына Антония. Мужа она не любила, но, будучи ревностной католичкой, почитала узы брака священными. На тот бал её привело любопытство — захотелось взглянуть на покорителя всей Европы.

Покоритель привык действовать с женщинами так же решительно, как и с государствами. Он не любил длительные осады, и даже на штурм времени не тратил. Обычно к женщине, которая ему понравилась, Наполеон посылал кого-нибудь из своих адъютантов с указанием, когда именно ей надлежит явиться в императорские покои. Отказов он почти не встречал — слава гениального полководца лишала женщин воли к сопротивлению. Наутро осчастливленная дама получала от того же адъютанта букет цветов, какое-нибудь ювелирное украшение и кошелек с суммой, соответствовавшей полученному Наполеоном удовольствию.

В этот раз всё пошло не так. Следующим утром Бонапарт отправил Марии коротенькую записку: «Вчера я видел и жаждал исключительно вас. Дайте мне возможность погасить разгоревшееся пламя. Наполеон». Это хамское послание возмутило Марию, и отвечать на него она не сочла нужным. Император очень удивился и написал ещё одно письмо, содержавшее гораздо больше приличествовавших случаю нежных слов. Ответа не было и на этот раз. Недоступность объекта желания всерьез распалила страсть Наполеона. Он послал Марии третье письмо, в конце которого надавил на её патриотические чувства: «Если вы пожалеете моё несчастное сердце, то я исполню все Ваши желания, а Ваша Родина будет для меня ещё драгоценней».

Эта односторонняя переписка не была секретом для варшавского света. Узнав о намеках Наполеона, польская знать принялась уговаривать графиню Валевскую уступить притязаниям французского императора. Патриотические сводни убеждали молодую женщину, что если изменить мужу не просто так, а из любви к Отечеству, то это вовсе не грех, а наоборот, благородный поступок. Бедная Мария не смогла долго сопротивляться такому давлению и согласилась на свидание с Бонапартом.

В карете, по дороге ко дворцу, где остановился Наполеон, графиня начала плакать и не могла успокоиться. Гофмаршалу императорского двора Дюроку пришлось на руках вносить рыдавшую посетительницу. Наполеон понял, что свидание, которого он так долго добивался, пойдет совсем не по намеченному им плану. Всю ночь, сидя на диване рядом с Марией, он пытался её утешить, а она, заливаясь слезами, жаловалась ему на горькие судьбы себя и Польши. После такого сеанса психотерапии её отвезли домой.

Вдогонку были отправлены роскошный букет, бриллиантовая диадема и письмо. В нём Наполеон приглашал Марию на обед и просил её захватить прилагавшийся букет с собой: это, мол, будет значить, что ей небезразличны его чувства. Графиня тут же вернула посланцу диадему, а на званый обед пришла, но без всяких цветов. Неудовлетворенная страсть Наполеона разжигалась всё больше. Ночное свидание повторилось через три дня. Мария уже не плакала, но и не уступала более чем прозрачным намекам императора. Раздосадованный Бонапарт в сердцах пообещал восстановить независимое Царство Польское. Женщина сдалась…

Любовные свидания стали повторяться чуть ли не еженощно. Варшава ждала, когда же влюбленный император выполнит своё обещание. Наполеон не спешил, тем более что от амурных утех его отвлекла новая военная кампания.

В походный бивуак, да ещё зимой, тащить любовницу было неудобно, но только Наполеон обосновался в более-менее приличных условиях, он сразу же послал за Марией. В конце апреля 1807 года в прусский замок Финкенштейн Валевскую привез её брат. Император приказал оборудовать комнату для Марии рядом со своей спальней. Трехнедельное пребывание графини в замке держалось в секрете. Гулять в сад она выходила только в потемках. Зато с Наполеоном они вместе завтракали, обедали и ужинали, а также проводили все ночи напролет. От юной подруги императора оторвала лишь необходимость добить русских и пруссаков в битве при Фридланде.

В июне был заключен Тильзитский мир. Ознакомившись с текстом договора, поляки с разочарованием поняли, что их мечты о независимости остались неосуществленными. Наполеон не стал восстанавливать Царство Польское. Казалось бы, графине Валевской следовало бы оскорбиться и разорвать связь, но к тому времени она уже без ума влюбилась в Бонапарта и сразу простила ему обман.

В 1808 году император подарил графине особняк на парижской улице Викторьез, и Мария большую часть времени стала проводить в столице Франции. До императрицы Жозефины доходили слухи о том, что связь её мужа с молодой польской красавицей — это нечто большее, чем обычная интрижка. Не желая причинять боль ревнивой Жозефине, Валевская не появлялась при дворе, зато Наполеон несколько раз в неделю навещал особняк на Викторьез. Жила полька в Париже по меркам того времени довольно скромно, хотя её счета у лучшего парижского портного Леруа были сравнимы с расходами на наряды императрицы. Интересно, что престарелый граф Валевский совершенно спокойно относился к особенностям парижской жизни своей молодой супруги. На Викторьез жили и две его сестры, прикрывавшие связь Марии с Бонапартом.

Поматросил и бросил: любовь по-императорски

В 1809 году началась франко-австрийская война. Как только Наполеон занял Вену, он сразу послал за Марией. Через две недели её пребывания в столице Австрии Валевская сообщила любовнику, что беременна. Счастье императора было безгранично. У Жозефины имелся сын от первого брака. Их с Наполеоном 13-летнее супружество детей не принесло, и Жозефина винила в этом здоровье мужа. Одна из мимолетных любовниц Наполеона забеременела вскоре после их свидания. Но он не был уверен, что именно от него. Теперь же сомневаться не приходилось: будущий ребенок Марии — его ребенок, а значит, он способен стать отцом и основать новую династию, которая будет править Французской империей.

4 мая 1810 года Мария в поместье своего мужа родила сына, названного Александром. За время её «декретного отпуска» Наполеон успел развестись с Жозефиной, посвататься и жениться на австрийской принцессе Марии-Луизе. Осенью Валевская с двумя сыновьями вернулась в Париж, где её навестил недавний любовник. Император даровал своему сыну титул графа Империи. Позаботился Наполеон и о материальном благополучии своего отпрыска: Александр получил обширные владения в Неаполитанском королевстве, приносившие 170 тысяч франков годового дохода. До совершеннолетия мальчика распоряжаться деньгами должна была Мария, а когда сын вырастет, он обязан будет платить матери пятидесятитысячную ренту.

Любовной связи на этом пришел конец. Император был занят производством наследника престола, а Мария не хотела ему мешать. Она продолжала скромно жить в Париже и неожиданно подружилась с Жозефиной. Разведенная экс-императрица жила в пригородном дворце Мальмезон, где графиня стала частой гостьей.

В августе 1812 года Валевская развелась с мужем. Развод прошел цивилизованно по обоюдному согласию супругов. Ещё несколько месяцев Мария прожила в польском поместье графа, куда чуть не завернул убегавший из России Наполеон. Императора отговорили от этого свидания генералы, ссылавшиеся на то, что повсюду рыщут казачьи разъезды. Бонапарт подумал и решил не рисковать.

Не увиделись бывшие любовники и в день отречения Наполеона. В апреле 1814 года графиня приехала в Фонтенбло, чтобы поддержать старого друга, но не смогла попасть к нему на прием — император был слишком погружен в тяжелые мысли о расставании с властью и собственном крахе. Мария не обиделась и через полгода навестила бывшего любовника в его ссылке. В сентябре она наняла корабль и вместе с сыном и сестрой отправилась на Эльбу. Увидев парус на горизонте, Наполеон страшно воодушевился: он думал, что к нему плывёт законная супруга Мария-Луиза с их трёхлетним сыном. Это бы означало возможный конец изгнания. Узнав, что прибыла всего лишь графиня Валевская, император был разочарован, хотя и старался этого не показать. Два дня маленький Александр гулял по острову в сопровождении тёти и двух гвардейцев, а его мама и папа почти не выходили из специально разбитой для них палатки. Это было предпоследнее их свидание. В 1815 году, во время «Ста дней», они почти случайно встретились во дворце Мальмезон.

В 1816 году графиня Валевская вышла замуж за генерала Филиппа-Антуана д’Орнано, дальнего родственника Бонапарта. Наполеон узнал об этом браке уже на острове Святой Елены, и счел поступок бывшей любовницы очередным предательством, даже не вспомнив о собственном поведении по отношению к ней. 9 июня 1817 года Мария родила третьего сына. Роды были очень тяжелые, и через полгода, успев продиктовать мемуары, бывшая любовница императора умерла.

Их с Наполеоном сын Александр сделал замечательную карьеру. Когда Луи Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот и провозгласил себя императором, он вспомнил о своём двоюродном брате. Граф Валевский стал сперва министром иностранных дел, затем возглавлял министерство изящных искусств и руководил законодательным корпусом Франции. Он умер в 1868 году.