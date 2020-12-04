Мнение: Путин назначил Чубайса…

04.12.2020, 23:34, Разное

…спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

Чубайс на своей странице в Facebook прокоментировал свое назначение: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

Задумался, новое назначение Чубайса – это хорошо или плохо?

Нет, для Чубайса-то это однозначно хорошо. Делом будет заниматься. А не пенсионерствовать, живя воспоминаниями о прошлом…

А для России? Чубайс будет полезен? Или репутация России в мире сегодня такая, что уже и Чубайс – что мертвому припарка?

Фотография отсюда