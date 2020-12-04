 

Россия приняла решение разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

04.12.2020, 23:10, Новости дня

Начинается процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, информирует Минфин России.

Минфины двух стран провели серию переговоров об увеличении налога у источника до 15% от дивидендов и процентов. Москва предлагала условия, аналогичные тем, на которые согласились Кипр, Люксембург и Мальта. Протоколы об изменении соглашения с этими странами предусматривали список исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. С Нидерландами договориться не удалось. РФ отказалась от предложения Нидерландов, которое допускало пути вывода средств из страны, передает РИА «Новости».

Как информирует российское ведомство, «в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов», в 2017 году «объем таких выплат составил более 457 млрд рублей», в 2018 году – свыше 412 млрд рублей, в 2019 году – свыше 339 млрд рублей. Соглашение дает возможность выводить прибыль из России, выплачивая налог по эффективной ставке 2–3%, в РФ ставка для юридических лиц составляет 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. На фоне этого Мальта и Люксембург также согласились на денонсацию налогового соглашения. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам. Средства, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра соглашений должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

28.06 / Штаб: попытки атаки на систему онлайн-голосования не повлияли на результат

25.08 / Лукашенко одобрил проект о взаимном соглашении с Россией по нарушениям ПДД

19.08 / В Пермском крае запущена электростанция для полезной утилизации попутного нефтяного газа

27.07 / В Бразилии обнаружили новый вид «свиного гриппа»

03.10 / Путин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

07.10 / Приготовление борща внесут в перечень нематериального культурного наследия Украины

19.08 / Великобритания проведет совместную учебную работу с моряками Украины

20.10 / Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

26.11 / Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска