Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Подмосковье

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04.12.2020, 23:10, Новости дня

Подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в Волоколамске задержали, сообщила глава пресс-службы главка МВД по Подмосковью.

Мужчину 1980 года рождения задержали сотрудники управления уголовного розыска главка во взаимодействии с оперативниками ОМВД по Волоколамскому городскому округу. Источник ТАСС сообщил, что задержан сосед погибших. По предварительной версии, убийство стало результатом его конфликта с жертвами.

Напомним, на окраине СНТ «Малахит» были найдены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Рядом с телами нашли сожженный автомобиль, на нем есть следы от пуль. Семье 3 декабря позвонили неизвестные, и сообщили, что их загородный дом сгорел. Они отправились в СНТ узнать, что произошло, после чего перестали выходить на связь.



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