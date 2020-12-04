 

В Турции назвали причину задержания журналистов российского НТВ

04.12.2020, 23:08, Новости дня

Турецкие правоохранители на трое суток задержали журналистов программы российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул.

Власти пояснили, что двое граждан России были задержаны потому, что без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.

Официальное расследование происшествия продолжается, говорится в заявлении.

По данным ТАСС, журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma, из-за отсутствия аккредитации.

Петрушко и Малышкин были задержаны 3 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Тихановская обсудила кризис в Белоруссии с депутатами Швейцарии

02.08 / Cumhuriyet – ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков

14.08 / Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич»

16.09 / ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов

03.10 / Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха

22.11 / Украинский пловец Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем

16.07 / Эксперт: Истребитель шестого поколения может быть уже полностью беспилотным

02.09 / Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

19.07 / В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

29.11 / Явка на выборах мэра в Черновцах на 16.00 составила более 17% – “Опора”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска