В Турции назвали причину задержания журналистов российского НТВ

04.12.2020, 23:08, Новости дня

Турецкие правоохранители на трое суток задержали журналистов программы российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул.

Власти пояснили, что двое граждан России были задержаны потому, что без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.

Официальное расследование происшествия продолжается, говорится в заявлении.

По данным ТАСС, журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma, из-за отсутствия аккредитации.

Петрушко и Малышкин были задержаны 3 декабря.