В Турции назвали причину задержания журналистов российского НТВ
04.12.2020, 23:08, Новости дня
Турецкие правоохранители на трое суток задержали журналистов программы российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул.
Власти пояснили, что двое граждан России были задержаны потому, что без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.
Официальное расследование происшествия продолжается, говорится в заявлении.
По данным ТАСС, журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma, из-за отсутствия аккредитации.
Петрушко и Малышкин были задержаны 3 декабря.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет