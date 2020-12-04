 

Эксперт: Лукашенко пытается активировать страхи Путина

04.12.2020, 22:30, Разное

Александр Лукашенко отметил, что в Польше появился дополнительный контингент США. В этой европейской стране, а также других государствах Балтии, наблюдаются похожие мероприятия, считает белорусский лидер.

Во время выступления президент подчеркнул, что в НАТО занялись разработкой новой стратегической концепции. “Уже всем ясно, против кого и чего она будет использована”, – сказал Лукашенко.

Максим Кац уверен, что в заявлениях Александра Григорьевича четко прослеживалась лишь одна мысль: Запад хочет захватить Белоруссию. Блогер назвал выступление Лукашенко спектаклем, призванным “активировать страхи Владимира Путина”.

Белорусский лидер старается повлиять на российского коллегу, убежден эксперт. Мол, Лукашенко хочет поселить в голове Путина мысль о разделе мира. Что касается НАТО, то эта организация, очевидно, не собирается ничего предпринимать в отношении Белоруссии, считает Кац.

Владимир Владимирович, в свою очередь, по-прежнему занимает нейтралитет. Президент России на саммите ОДКБ отметил, что Александр Григорьевич самостоятельно сможет выстроить диалог со всеми и решить возникшие проблемы.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Cамолет президента Армении сбил 9 азербайджанских истребителей

02.07 / За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

25.06 / Мнение: Лживая Собчак – ни одной машины не купила в жизни сама

03.12 / Существует ли жизнь после смерти?

01.08 / Пожар произошел в кафе в центре Москвы

20.08 / Для улучшения состояния пациентов с коронавирусом на ИВЛ хотят использовать музыку

23.07 / Исследователи подтвердили присутствие на Марсе живых организмов

12.09 / Назван признак быстрорастущей формы рака мозга

26.07 / Уравнитель огурцов

06.07 / Гибель республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска