Экономика: “Мягкие” санкции дают шанс “Северному потоку – 2”

04.12.2020, 22:16, Новости дня

Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?

В звучавших ранее заявлениях говоритолось о возобновлении укладки труб 5 декабря. Причем речь шла только о деятельности в немецких водах, которые не являются глубоководными, а значит, работы там не попадают под санкции США. Однако пятничные изменения расположения судов-снабжения и «Академика Черского» явно намекают на то, что со дня на день возобновится укладка труб в датских водах. Это уже глубоководные работы на глубине более 30 метров, поэтому они попадают под санкции.

Так, в пятницу судна-снабжения «Умка» и «Финвал» вышли в немецкий порт Мукран, который является логистической базой для проекта. Здесь находятся, в частности, трубы, которые предстоит класть в датских водах. В Мукране уже стоят два других российских судна – «Балтийский исследователь» и буксир «Ментор». Трубоукладочное судно «Академик Черский» тоже начало движение, от Куршской косы оно подошло ближе к Швеции в сторону острова Борнхольм, в акватории которого и не достроен «Северный поток-2». «По оптимистичной версии, суда снабжения пошли в Мукран за трубами, а «Академик Черский» идет на точку достройки. Я бы сделал ставку, что достройка скоро начнется. Хотя еще два судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», наоборот, вернулись в Калининградский порт, что меня смущает», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Возможно, суда загружаются в Мукране трубами по очереди, и не исключено, что работать будут по очереди, а не сразу всей группой. Может, в этом состоит хитрый план Газпрома, чтобы не сразу все суда одновременно попали под санкции. Потому что как только суда начнут работу, это становится неизбежным.

Тем временем, в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Конгресс США выступил против санкций в отношении ЕС из-за «Северного потока-2». После этого в Бундестаге Германии заявили о прогрессе в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода. Следом Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Но надо понимать, что все, что касается строительства, запрещено санкциями от декабря 2019 года, и эта ситуация вряд ли изменится. Поэтому как только суда начнут стройку, они автоматически попадут под санкции. Однако США и Германия могут договориться о том, что новые санкции будут не такими жесткими, как планировалось до этого. Если европейские компании выведут из-под санкций, то это значительно облегчит заходы в немецкий порт Мукран за новой порцией труб, страхование, а также сертификацию готового газопровода.

Однако Юшков полагает, что хорошей новостью обольщаться рано. Несмотря на прогресс в переговорах США с Германией, о чем прямо заявляет Берлин, пока ничего еще не сделано. «Непонятен механизм того, как они собираются так хитро вывести европейские компании из-под удара и разрешить им то, чего нельзя всем остальным? Возможно, будет создан некий список компаний, для которых будет сделано исключение при оказании услуг проекту «Северный поток-2». Проблема с реализацией подобного сценария может быть в том, что в США санкциями занимаются, по сути, две структуры. С одной стороны, это OFAC Минфина США, а с другой – Госдеп. А это разные группы влияния. И у этих структур могут быть разные трактовки ограничений. И если Германия договорится об исключениях с одной структурой, не факт, что другая структура будет этому следовать. Обе эти структуры пока не могут решить, кто их них главный по санкциям», – рассуждает отраслевой эксперт.

«Вводить новые санкции, но давать исключения, которые, по сути, нивелирует эти санкции, довольно глупо. К тому же, подобных прецедентов в многолетнем американском опыте не было.

Тем же европейцам ничего не удалось сделать по Ирану, хотя они уверяли, что смогут обойти американские санкции. Поэтому мне кажется, что европейцам еще рано расслабляться и считать, что они уже договорились», – добавляет собеседник.

Наконец, если реальный прогресс между Вашингтоном и Берлином не наступит до конца этого года, то в нем будет мало смыла. Потому что к концу года будет подписан новый оборонный бюджет, в который вкраплены новые санкции в их жестком варианте. Палата представителей и Сенат Конгресса США уже согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год эти санкции. Под запрет попадают компании, которые оказывают услуги страхования, модернизации и ремонта судов, а также услуги по испытаниям и сертификации.

«Можно сколько угодно говорить о потеплении отношений, шагах навстречу друг другу, об ослаблении санкций, но при этом готовится новый пакет санкций, где де-факто европейцам запрещено оказывать услуги российским судам, строящим газопровод», – говорит Юшков.

При этом, напоминает он, это не президентский указ, который легко отменить, это федеральный закон, который практически невозможно будет отменить, потому что для этого нужен будет новый федеральный закон, отменяющий предыдущий. А противников у «Северного потока-2» в законодательной среде США очень много.

Впрочем, у Газпрома, в отличие от европейцев, выбора нет. Если он сейчас возобновит стройку, то может закончить ее к весне или к лету. Многое зависит и от погоды. В любом случае, спешить РФ здесь некуда. Во-первых, спрос на газ в Европе сильно просел из-за пандемии. Во-вторых, у Газпрома есть пятилетний контракт с Украиной, и по нему придется прокачать 40 млрд кубометров газа в год.

Остается надеется только на природу. «О чем мечтает Газпром. О том, что этой зимой, наконец, будет мороз. Тогда европейцы проедят газ из европейских хранилищ, и потом в течение года будут активно его закупать для пополнения хранилищ на следующий отопительный сезон», – говорит эксперт ФНЭБ.

Но в целом появление «Северного потока-2» создаст в следующем году профицит трубопроводных мощностей. Однако этот газопровод Газпром будет стараться загрузить по максимуму. «Во-первых, его надо окупать, а чем больше используешь трубу, тем быстрее она окупается. Во-вторых, Газпром позиционирует «Северный поток-2» как наиболее эффективный способ доставки газа в Европу. Это, к тому же, более энергоэффетивный проект, который меньше делает выбросов при прокачке газа. Наконец, Газпром владеет 100% акций оператора Nord Stream 2. Это значит, что за прокачку газа он платит сам себе, и из этих денег отдает кредиты европейским компаниям. В этом плане этот газопровод даже выгоднее, чем «Северный поток-1», где у Газпрома только контрольный пакет акции», – поясняет Игорь Юшков.

Украинский транзитный контракт придется выполнять, поэтому Газпром, скорее всего, снизит прокачку газа по газопроводу «Ямал-Европа», который уже давно окупился.

«Конечно, Белоруссия и Польша будут недовольны. Варшава будет кричать, что так и знала, что РФ строит «Северный поток-2», чтобы снять с них транзит. Но на самом деле, Польша немного получает за транзит газа – сначала по старому транзитному договору, а теперь и в рамках аукционов на прокачку (перешли на общеевропейское регулирование). Газпром единственный участник этих аукционов, поэтому тарифы на прокачку по-прежнему низкие», – поясняет собеседник.

Впрочем, на этом битва за «Северный поток-2» не закончится. После достройки и запуска газопровода Газпрому придется решать проблему вывода газопровода из-под действия Третьего энергопакета ЕС. Эти законы фактически запрещают использовать газопровод на полную мощность.

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