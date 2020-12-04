Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

04.12.2020, 22:16, Новости дня

Срок задержания двух россиян, которые вели съемку вблизи центра разработки беспилотников, продлен на три дня, сообщила администрация провинции Стамбул.

Департамент полиции Стамбула задержал «двух граждан России» и гражданина Турции «в 10.30 в четверг, 3 декабря». Они, как сообщается, «вели съемку вблизи центра исследований и разработок» БПЛА, «где фото- и видеосъемка запрещены». Власти провинции сообщили, что «официальное расследование продолжается». По «распоряжению главного прокурора» срок задержания продлен на три дня, передает ТАСС.

Напомним, задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ – автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин. Они были задержаны при съемке в окрестностях здания компании Baykar Savunma, «выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», сообщил источник в МИД Турции.