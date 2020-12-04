 

Стадион в Неаполе официально переименован в честь Марадоны

04.12.2020, 22:14, Новости дня

Муниципалитет итальянского Неаполя сегодня сообщил, что стадион “Сан-Паоло”, на котором проводит свои домашние матчи футбольный клуб “Наполи”, официально переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщается на сайте городского муниципалитета.

Предложение о переименовании в стадион “Диего Армандо Марадона” поступило от мэра Неаполя Луиджи Де Маджистриса и советника по вопросам топонимии Алессандра Клементе. Его единогласно поддержали члены городского совета.

“Марадона боролся с предрассудками и дискриминацией, которым подвергались неаполитанцы на стадионах, становясь при этом кумиром всего города”, – отметили в горсовете.

Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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