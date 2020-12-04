Суд продлил арест Мангеру и Левину

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04.12.2020, 22:14, Новости дня

Днепровский суд Киева продлил арест фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – бывшему главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину. Об этом 4 декабря сообщило агентство УНИАН.

“Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Алексею Левину и Владиславу Мангеру на 60 суток – до 1 февраля 2021 – без определения размера залога”, – объявила судья Юлия Иванина.

Определение может быть обжаловано в течение семи дней.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 13 декабря. 

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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