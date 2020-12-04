 

Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо

04.12.2020, 21:36, Разное

Одним из часто упоминаемых артистов в последнее время является Валерий Меладзе, который призвал коллег бойкотировать новогодние шоу. Исполнитель хита “Вопреки” считает, что только так можно привлечь внимание к индустрии, которая очень пострадала из-за пандемии.

В отличие от него, Виктор Дробыш не стал делать спорные заявления. Он просто отметил, что в шоу-бизнесе “все реально плохо”. Продюсер понимает, что слова артистов о тяжелом положении имеют под собой почву. При этом он считает, что многие звезды могут прокормить себя. В первую очередь, нужно беспокоиться о тех, кто только начал свой творческий путь, считает Дробыш.

Продюсер, который в этом году переболел ковидом, со всей серьезностью относится к пандемии коронавируса, поэтому он поддерживает ограничительные меры. Он не сомневается, что концерты и другие массовые мероприятия способствуют распространению смертельной инфекции.

Напомнми, недавно к обсуждению проблем в шоу-бизнесе присоединилась Лолита Милявская. Певица не согласилась с призывом Валерия Меладзе бойкотировать “голубые огоньки”. Она обратила внимание на тех, без кого индустрия не может существовать. Речь не об артистах, которые выступают на сцене, а о работниках закулисья. Мол, в первую очередь, страдают они.



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