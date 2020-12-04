К выборам в Госдуму обучат 100 тысяч наблюдателей

04.12.2020, 21:36, Разное

О подготовке наблюдателей сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. За образец возьмут голосование по поправкам к Конституции: тогда наблюдателей готовили онлайн и офлайн. Их учили основам избирательного права, противодействию и выявлению фейков.

Выборы в Госдуму предполагают участие наблюдателей и от партий, и от кандидатов. Новые правила выборов с одним основным днем и двумя днями досрочного голосования требуют больших расходов, процесс нужно контролировать, говорят опрошенные газетой “Ведомости” представители оппозиционных партий Госдумы.

Один из источников отмечает, что ресурсов для контроля за многодневным голосованием не хватает. Один день работы наблюдателя стоит 1-3 тысячи рублей, а на участке должны присутствовать два человека, которые работают все три дня.

Подготовка 100 тысяч наблюдателей – не быстрый процесс, отмечает политтехнолог Сергей Малахов. Нужно найти людей, которые смогут отработать три дня. Это серьезная физическая нагрузка, подчеркнул эксперт.

“Во-вторых, их важно нормально обучить. От наблюдателя, который не понимает, что в какой момент происходит на избирательном участке, что законно, а что нет, толку не будет”, – сказал политтехнолог.

По его мнению, наблюдатели от общественных палат не заменят наблюдателей от кандидатов и партий. Отсутствие политически заинтересованных игроков в ходе наблюдения не способствует прозрачности выборов, убежден политтехнолог.

Эксперт напомнил, что на региональных выборах оплата за наблюдение была разной – все зависело от уровня конкуренции в регионах. Партии платили 1-5 тысяч рублей в день, за три дня – 15 тысяч.