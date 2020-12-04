Bloomberg включил Путина в список «предсказуемо достойных внимания» персон

04.12.2020, 21:22, Новости дня

Агентство Bloomberg составило отдельный список влиятельных персон, «предсказуемо достойных внимания», и включило в него президента РФ Владимира Путина.

В него, кроме Путина, попали несколько глав других стран, в том числе действующий президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон, бразильский лидер Жаир Болсонару, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».

Также в списке есть и другие видные лица: главы Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, гендиректор Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, гендиректор Apple Тим Кук, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

Ранее Bloomberg представил список из 50 человек, которые определили «беспрецедентный» 2020 год в разных категориях. В нем значатся экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, главный инфекционист США Энтони Фаучи, сооснователи движения Black Lives Matter и певица Билли Айлиш.

В Bloomberg объяснили, что включение определенных имен в этот список пятидесяти «никого не удивит». «Поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список», – говорится в сообщении агентства.

В 2019 году британское издание Financial Times включило главу российского государства Владимира Путина в число 50 человек, которые «определили облик десятилетия».