Чубайс отреагировал на новое назначение

04.12.2020, 21:22, Новости дня

Анатолий Чубайс прокомментировал новое назначение, указ о котором в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин. По его словам, предстоящее дело будет значимым для страны.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», – написал Чубайс в своем Facebook.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.

В пятницу Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента.