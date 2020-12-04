МИД Украины рассчитывает, что в 2030 году страна станет полноценным членом НАТО

04.12.2020, 21:20, Новости дня

МИД Украины рассчитывает, что в 2030 году страна станет полноценным членом НАТО. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В частности, она подчеркнула, что дискуссия о будущем членстве Украины в Альянсе должна быть выведена на более высокий уровень.

По мнению Джапаровой, в НАТО должны искать возможности для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России.

Также она подчеркнула, что санкции против РФ должны не только обновляться, но и ужесточаться.

“Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства”, – отметила Джапарова.

https://www.facebook.com/edzhaparova/videos/10223665831182864/

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО.