“Ой, какой мужчина”, “Ну вы стильный”. В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке

04.12.2020, 21:20, Новости дня

75-летний российский артист Евгений Петросян 4 декабря в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в пустом коридоре в длинном черном пальто, шапке-таблетке, брюках и туфлях в тон.

Его образ дополнял клетчатый шарф в темно-бежевых тонах.

“В этом закутке нет людей. Поэтому могу снять маску! И отдышаться! Ох! Аж очки запотели”, – подписал он снимок.

“Красавчик”, – оценили внешний вид артиста фолловеры.

“Ой, какой мужчина!” – прокомментировали фото пользователи сети.

“Ну вы прям стильный”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание kp.ru, однако Петросян назвал эту информацию “клеветой”.

23 марта 2020 года издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.