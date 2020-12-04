Суд отправил в психиатрическую клинику Каримова, захватывавшего отделение Universal Bank в Киеве

04.12.2020, 21:20, Новости дня

Печерский районный суд Киева по ходатайству Киевской городской прокуратуры сегодня изменил меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать отделение банка в киевском бизнес-центре “Леонардо”. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

“Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Основанием для внесения ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением”, – написала Максимец.

Она отметила, что по мнению экспертов, на данный момент подозреваемый не способен осознавать свои действия и управлять ими.

“По мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгой меры пресечения, чем помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, не обеспечит предотвращение рисков”, – добавила представитель прокуратуры.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2944352552511134&id=100008092540958

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.

4 августа Каримову сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). На следующий день суд его арестовал.