Разработчики Cyberpunk 2077 объяснили, почему игру пришлось перенести на 2021 год

04.12.2020, 21:03, Разное

Команда, разрабатывающая игру Cyberpunk 2077, подтвердила перенос релиза на апрель 2021 года и объяснила, почему пришлось прибегнуть к подобной мере. Разработчики просят активно предзаказывать продукт, поскольку это ускоряет срок его релиза.

4 декабря в официальной Twitter-ленте Cyberpunk 2077 появился твит, состоящий из одного слова: «Sorry». Пробыв в ленте несколько часов, он успел набрать рекордное число ретвитов – пользователи предположили, что игру вновь отменят, и оказались правы.

К вечеру твит оказался удалён, но журналисты IGN вскоре опубликовали с одним из разработчиков – он на условиях анонимности подтвердил, что релиз в очередной раз перенесли.

«Получилось так, что мы переоценили свои усилия и новый актуальный срок [релиза] – апрель 2021 года. Очень важно, что игра уже ушла в печать, но фактически это демо-контент, охватывающий не более 20% от сюжетной линии. Планировалось, что остальное мы постепенно доставим игрокам через обновления, но для этого необходимо сначала стабилизировать технические нюансы, эта задача требует времени и ресурсов и каждый новый предзаказ очень важен. К апрелю, без сомнений, можно будет говорить о выходе некоего демо-контента», – пояснил он.

Официально о переносе релиза планируется объявить завтра. Комментариев со стороны CD PROJEKT RED по этому поводу пока не поступало – пресс-служба студии не отвечает на телефонные звонки и письменные запросы.