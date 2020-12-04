Венедиктов рассказал о состоянии Лукашенко: Он попал в тиски и очень нервничает

04.12.2020, 20:42, Разное

Президент Белоруссии попал в тиски, констатировал Венедиктов. Внутри страны на него давят протестующие, на внешних фронтах – Россия и Запад, пояснил журналист.

Эмоциональное состояние у белорусского лидера неважное, отметил главред “Эха Москвы”. “Лукашенко очень нервничает, я вижу, я его знаю”, – сказал Венедиктов в интервью украинскому изданию “Гордон”.

По его мнению, белорусский лидер переживает, что Россия и Запад договорятся с оппозицией ради его свержения. Опасения Батьки не беспочвенны, считает Венедиктов.

Он напомнил, что подобный сценарий произошел в Молдавии в прошлом году. Тогда правительство возглавила Майя Санду.

Журналист назвал Лукашенко неудобным партнером для Кремля. Но пока Москва его терпит. Если к власти в Белоруссии придет тот, кто будет соблюдать российские интересы, то Кремль его поддержит, считает Венедиктов.

Но даже вынужденно поддерживая Лукашенко, Москва рискует ухудшить свое международное положение, предупредил журналист. Он не исключил, что Запад введет против России новые санкции.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Каждое воскресенье в Минске и других городах проходят акции протеста.

Евросоюз в начале ноября ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. Под удар попали и чиновники из окружения президента.