 

“Зеленая альтернатива” призвала приравнять к мошенничеству торговлю псевдонатуральной продукцией

04.12.2020, 20:42, Разное

Такой тип аферы называется гринвошингом. Этот термин применяется к уловкам маркетологов, которые хотят нажиться на экологическом тренде и создают товару образ натурального продукта, даже если он ему не соответствует. К примеру, производители могут написать на упаковке сока “здоровая еда” или “натуральные компоненты”, хотя на деле такая пища может быть напичкана вредными химикатами.

Лидер российской политической партии “Зеленая альтернатива” Руслан Хвостов отмечает, что во многих странах за гринвошинг предусмотрены серьезные наказания, включая очень большие штрафы. В России же мошенники зачастую остаются безнаказанными, потому что доказать обман в суде крайне затруднительно.

Всему виной отсутствие в российском законодательстве понятий натуральной и экологически чистой продукции. В законах и нормативных актов не содержится критериев натуральности товаров, что позволяет аферистам бесконтрольно наживаться на гражданах, называя свою продукцию едва ли не целебной.

В связи с этим Руслан Хвостов призвал законодательно закрепить понятия и критерии экологичной продукции, приравнять гринвошинг к мошенничеству и установить для него суровые административные наказания. После этого, по мнению Хвостова, необходимо массово начать расследования в отношении недобросовестных производителей.



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