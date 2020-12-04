 

“Он был рядом со мной”: Ирина Безрукова рассказала о несбывшейся мечте

04.12.2020, 20:40, Разное

Популярная актриса Ирина Безрукова недавно стала участницей авторского проекта “Загугли звезду” одного из отечественных изданий, в рамках которого пояснила ряд фактов из своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о своей мечте, которой было не суждено сбыться из-за смерти сына.
Артистка призналась, что в те года, когда она училась в театральном институте, у неё была мечта – стать матерью мальчика и девочки. Затем Ирине Безруковой посчастливилось родить наследника, которого она назвала Андреем. Однако спустя четверть века жизнь сына трагически оборвалась в результате несчастного случая. Поэтому, по словам знаменитости, тема детей для неё является очень непростой.

“Он был прекрасным молодым человеком. Добрым, чистым, светлым. Он был рядом со мной на протяжении 25 лет. И это самые счастливые годы, несмотря ни на что…” – вспоминает телезвезда. Об этом пишет Teleprogramma.pro.



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