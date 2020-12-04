Ученые обнаружили новый способ увеличить фертильность

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04.12.2020, 20:40, Разное

Ученые Отаго подтвердили, что нейроны RFRP в период стресса могут становиться активными, а после подавлять репродуктивную систему. Результаты исследования опубликовали в издании Neuroscience.
Не так давно нейробиологи научились осуществлять контроль активности выбранных нейронов: увеличить или глушить их, отслеживая последствия. Используя трансгенные способы, чтобы продемонстрировать, когда активность клеток RFRP увеличивается, они доказали, что существует возможность подавлять репродуктивные гормоны. Подобное случается и в период стрессовых ситуаций или при влиянии гормона стресса. Удивило исследователей то, что при использовании кортизола для заглушения репродуктивных гормонов, молчали и нейроны RFRP, а организм работал так, как будто кортизола и не было. У женщин такая реакция оказалась очень выраженной.

Ученые около 10 лет назад стали изучать функции нейронов RFRP во время контроля фертильности млекопитающих. Эксперты доказали, что такие нейроны – недостающий пазл между бесплодием и перенапряжением, они становятся активными при напряжении.

Теперь специалисты будут разбирать возможность преодоления бесплодия, вызванного стрессом, с помощью препаратов, блокирующих воздействие нейронов RFRP. Это может стать началом нового лечения для устранения бесплодия.



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