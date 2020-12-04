Эксперты составили список самых дорогих вещей в мире

04.12.2020, 20:40, Разное

Эксперты портала Investingnotes.trade составили список из самых дорогих повседневных вещей в мире, позволить которые себе смогут лишь единицы. Речь идёт не только о дорогих машинах, но и о лекарствах и даже десертах.

Лекарственный препарат для лечения слепоты под названием Luxturna продаётся за 31 млн рублей. Причём данная стоимость рассчитана с учётом лечения только одного глаза. Не менее дорогим является яд скорпиона DeathStalker, применяемый при лечении онкологических заболеваний. Его цена составляет около 739 млн рублей за один литр. Не менее внушительной суммой придётся располагать для покупки одной бутылки коньяка Henri IV Dudognon. Она оценивается в 147 млн рублей.



Изображение взято с: wikimedia.org

Чай Улун «Большой красный халат» выращивается целый год и всё ради четырёх верхних листочков. Всего грамм листьев обойдётся покупателю в 103 тыс. рублей. Самыми дорогими духами считаются Imperial Majesty Perfume. Всего за 30 миллиграмм придётся заплатить 940 тыс. рублей. Разработанный отечественным учёным графен также является очень дорогим материалом. Всего 1 квадратный сантиметр оценивается в 7,3 млрд рублей. В ресторане Манхеттен можно купить мороженное Frrrozen Haute Chocolate. Цена всего одной порции 1,8 млн рублей.



Изображение взято с: pikist.com

Башня Антилия представляет из себя здание с огромным количеством гостиниц, СПА-салонов, бассейнов и паркингом на 168 мест. Этот небоскрёб находится в Мумбаи и принадлежит семье Амбани, а его стоимость составляет 73 млрд рублей. Часы Graff Diamonnds Hallucination обойдутся покупателю в 4,5 млн рублей. Bugatti LA Voiture Noire, принадлежащая Роналду, оценена в 1,4 млрд рублей. Российский унитаз «АСУ» имеет аналогичную стоимость как и суперкар, а всё из-за того, что его спроектировали для МКС. Существует и золотая туалетная бумага. Один рулон содержит 22 карата, а цена – 960 млн рублей.