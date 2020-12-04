 

Новый инсулин «подстраивается» под уровень сахара в крови

04.12.2020, 20:38, Разное


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Зачем нужен такой инсулин

Главной целью разработки нового инсулина, который «подстраивается» под уровень глюкозы в крови, была профилактика передозировок этим препаратом. Поддержание нормального уровня глюкозы при сахарном диабете – сложная задача. Если человек вводит большее количество инсулина, чем требуется на данный момент, то может развиться гипогликемия – опасное для жизни снижение уровня сахара в крови. Эта проблема особенно важна при сахарном диабете 1 типа.

«Проблема с инсулином заключается в том, что он всегда действует одинаково. Он снижает уровень сахара в крови, даже если такое снижение не требуется пациенту», – объясняет Кнуд Йенсен (Knud Jensen) из Копенгагенского университета, соавтор исследования.

Как работает новый инсулин

Молекулу, которую создали ученые, отличает то, что количество инсулина, которое она выпускает, зависит от уровня сахара в крови. Те формы «медленного» инсулина, которые сейчас используют в медицинской практике, могут обеспечивать только его длительное замедленное выделение.

Новое соединение, согласно химической терминологии, называется глюкозо-расщепляемым линкером. Инсулин выделяется в кровь, когда это соединение подвергается гидролизу. Интенсивность этого гидролиза зависит от концентрации глюкозы.

Ученые сообщают, что новая инсулиновая молекула была эффективной в экспериментах в пробирке и в испытании на крысах. Это первое исследование, которое показало, что такие соединения действительно могут работать в живом организме, предыдущие попытки не приводили к успеху.

В ближайшее время они собираются «доработать» молекулу, чтобы высвобождение инсулина стало более точным. Они надеются, что после этого новый препарат можно будет исследовать на людях. Йенсен указывает, что в лучшем случае такой инсулин сможет появиться на рынке спустя годы.



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