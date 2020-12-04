Фигуристы Косторная, Туктамышева и Алиев заболели COVID-19

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04.12.2020, 20:32, Разное

Они пропустят пятый этап Кубка России.

Российские фигуристы Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев не смогут выступить на пятом этапе Кубка РФ из-за заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Соревнования пятого этапа Кубка РФ по фигурному катанию пройдут с 5 по 8 декабря в Москве.

О том, что Косторная получила положительный тест на коронавирус, стало известно 4 декабря. «Спорт-Экспресс» отмечает, что болезнь у спортсменки протекает бессимптомно. Накануне сообщалось, что Туктамышева и Алиев также получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Этап Кубка РФ в этом году из-за болезни также пропустят двукратный чемпион РФ Михаил Коляда и бронзовый призер этапа серии Гран-при в Москве Анастасия Гулякова. Как сообщил тренер Алексей Мишин, у фигуристов нет коронавируса.

Помимо этого, выступить на соревнованиях не смогут и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Спортивная пара вынуждена пропустить этап Кубка из-за воспаления легких, которым переболела фигуристка.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведев также пропустит этап Кубка. В конце ноября она сообщала о «достаточно тяжело» перенесенной болезни.

За последние сутки в РФ зафиксировали 27 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 6868 случаев приходятся на Москву.

Источник: Новая газета



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