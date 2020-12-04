Путин назначил Чубайса на новую должность

04.12.2020, 20:28, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим специальным представителям по связям с международными организациями.

Глава государства подписал указ «О специальном представителе президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал статус Чубайса в новой должности. «Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», – сказал представитель Кремля ТАСС.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.

При этом СМИ сообщили, что новое место работы Анатолия Чубайса может быть связано с сокращением углеродных выбросов в атмосферу и другими вопросами выполнения Парижского соглашения по климату.