В Волоколамске найдена убитая и сожженная семья

04.12.2020, 20:28, Новости дня

В подмосковном городе Волоколамск найдены тела трех человек, предположительно, они являются членами одной семьи, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Волоколамске на участке частного дома обнаружены тела мужчины, женщины и подростка, предположительно, это семья. На телах обнаружены следы насильственной смерти», – сказал собеседник ТАСС.

Рядом с телами нашли сожженный автомобиль, на нем есть следы от пуль. На месте происшествия работают следователи.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту убийства семьи возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье», – сообщила Врадий.

«По факту убийства трех человек следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ) «Убийство двух или более лиц», – сообщила Врадий.

По данным «Пятого канала», тела нашли в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе. Ранее сообщалось, что пропала супружеская пара и их 16-летняя дочь.

Семье 3 декабря позвонили неизвестные, и сообщили, что их загородный дом сгорел, отмечает канал. Они отправились в СНТ узнать, что произошло, после чего перестали выходить на связь.

В пятницу всех троих нашли мертвыми в доме. По информации канала, на телах также есть огнестрельные ранения.

Ранее в подмосковном Домодедово была найдена мертвой пропавшая 10 октября 15-летняя девочка. Как уточнили в правоохранительных органах, смерть школьницы носит криминальный характер, уже известен подозреваемый в ее убийстве. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи задержали 20-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в убийстве и изнасиловании школьницы.