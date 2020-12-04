Путин провел совещание с Совбезом России

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04.12.2020, 20:28, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в СНГ, а также несколько внутрироссийских вопросов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ряде стран СНГ», – отметил ТАСС Песков.

«Участники совещания также обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня», – отметил представитель Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Предыдущее совещание главы государства с Совбезом РФ проходило 27 ноября. Тогда на совещании обсуждались борьба с преступлениями в киберпространстве, ситуация в Нагорном Карабахе и деятельность российских миротворцев в этом регионе.



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