“Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто

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04.12.2020, 20:26, Новости дня

Украинская ведущая Катя Осадчая 4 декабря поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором была запечатлена на капоте черного автомобиля, одетая в красное пальто и черные брюки.

“Я водитель выходного дня. Впереди выходные, а значит, за рулем я”, – подписала она снимок.

“А почему именно по выходным? А в обычные дни?” – поинтересовались фолловеры.

“Пассажир”, – ответила ведущая.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели, вела программу “Светские хроники” на канале “Тонис”. Позже появился проект “Светская жизнь” на “1+1”. Осадчая является его бессменной ведущей.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У Осадчей также есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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