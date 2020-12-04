Нацполиция Украины разоблачила мужчину, который выманил 1,3 млн грн у женщин на сайтах знакомств

04.12.2020, 20:26, Новости дня

Киберполиция Украины разоблачила 34-летнего иностранца, который обманом выманил у женщин на сайтах знакомств 1,3 млн грн. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, интернет-мошенник сейчас находится под следствием по аналогичному делу.

“Он заводил отношения с женщинами на сайтах знакомств, а после – выманивал у них деньги и ювелирные изделия. Всего иностранец смог обмануть пять женщин, а общая сумма убытков составляет 1,3 млн грн”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина переписывался с женщинами прямо в следственном изоляторе, где находится и сейчас.

Во время обысков правоохранители изъяли у него телефон и сим-карту.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2744246222496841