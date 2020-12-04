От показа Chanel до драгоценных котиков Mercury: дайджест fashion-новостей недели

04.12.2020, 19:54, Разное

Chanel

Каждый год в декабре Chanel представляет коллекцию, посвященную своим ателье Métiers d’Art. В этой коллекции нагляднее всего отражен творческий диалог между Виржини Виар, креативным директором Дома, и уникальными ателье по всему миру. В этом году показ коллекции Métiers d’art 2020/21 прошел в замке Шенонсо, расположенном во Франции в долине реки Луары, и известном также как Дамский замок. Из-за пандемии коронавируса показ прошел без звездных гостей – исключение составила лишь муза Дома, Кристен Стюарт.

Hublot

Часы Hublot Spirit of Big Bang Rainbow, исполненные в радужной стилистике, появились в продаже в России. Модель выполнена из 18-каратного розового золота King Gold и украшена целой россыпью драгоценных камней – рубины, розовые, синие, желтые и оранжевые сапфиры, аметисты, а также синие топазы и цавориты. Ремешок из кожи аллигатора поддерживает цветовую концепцию за счет градиента и словно продолжает радугу, исходящую от корпуса. Корпус, к слову, представлен в двух размерах – 39 и 42 мм.

Mercury

В преддверии Нового года ювелирная компания Mercury решила поддержать братьев наших меньших, сделав специальный проект с благотворительным фондом “Лесной приют”. Этот Фонд начал свою работу в августе 2009 года с целью оказания помощи бездомным, брошенным и больным животным. В “Лесном приюте” можно не только насладиться природой и общением с животными, но и взять питомца себе домой. Подробности – на странице Фонда.

Xiaomi x OUTLAW CREATIVE

Компания Xiaomi создала коллаборацию с российской студией OUTLAW CREATIVE. Дизайнеры студии вдохновились передовыми технологиями и возможностями флагманского смартфона Mi 10T Pro и создали капсульную коллекцию одежды, основная идея которой переосмысливает функциональность смартфона в жизни человека. В нее вошли кепки, худи, футболки, брюки свободного фасона и сумки для комфортного хранения смартфона.

Zenith

Швейцарская часовая мануфактура Zenith совершила очередной технологический прорыв, впервые дополнив часы с автоматическим подзаводом полностью карбоновым интегрированным браслетом. Модель DEFY Classic Carbon весит всего 65 граммов, отличаясь высокой производительностью и эстетичным внешним видом. Часы с 41-миллиметровым корпусом дополняет скелетонированный механизм Elite.

Ralph Lauren

Ralph Lauren предлагает покупателям уникальный онлайн-опыт – The RL Virtual Experience. Это виртуальное праздничное шале – проект, разработанный специально для российского рынка. Он будет работать 90 дней на сайте tsum.ru; здесь покупателям представят эксклюзивную капсульную коллекцию Apres-Ski, которая также доступна во всех московских бутиках Ralph Lauren, в ЦУМе и ДЛТ.

“Снежная Королева”

Компания “Снежная Королева” и селебрити-стилист, телеведущая Лина Дембикова представили новогоднюю лимитированную коллекцию. Ее главная задача – создать идеальное настроение для торжественного вечера любого формата: будь то вечеринка в узком кругу друзей, романтический ужин на двоих или семейное торжество с близкими дома. В коллекции можно встретить платья с пайетками, макси-платья с открытыми плечами, асимметричные модели на одно плечо, топы с драпировкой и другие изделия.

Hunkemoller

Помимо будуарной коллаборации с Ребеккой Мир, ассортимент бренда Hunkemoller пополнился уютной коллекцией домашней одежды Cosy. Велюровые костюмы, пижамы-кигуруми, чебурашки, меховые тапочки, забавные носки – все это может украсить ваш домашний гардероб и согреть холодными зимними вечерами.

8 HORAS of silk

В арсенале марки 8 HORAS of silk – бьюти-наволочки, маски для сна, резинки для волос, тюрбаны и другие изделия, созданные из 100% натурального шелка Mulberry плотностью 19 момми высочайшего класса А. Среди новинок – шелковое белье, включая топы, трусики слипы, трусики танга. Можно выбрать универсальный вариант без вышивки или подобрать ту, которая больше всего подойдет под ваше настроение.

CORE

Изделия первого российского бренда украшений для бегунов и любителей cycling, CORE, теперь представлены в магазине AVGVST. Все украшения марки несут определенный смысл: будь то браслеты с гравировкой “Просто беги” – поддержка и мантра для тех, кто на пути к цели, или кулоны в форме ключа – символа первых пробежек, когда неважно, сколько километров ты пробежишь, главное, что ты начал свой путь в спорте.

DC Shoes

Да будет рок! DC Shoes отдали дань уважения культовой группе AC/DC, представив капсульную коллекцию одежды. Новая линия – трибьют легендарным альбомам Highway to Hell, High Voltage, T.N.T и Back in Black. Коллаборация DC Shoes x AC/DC включает в себя кеды, футболки, худи, лонгсливы, головные уборы и аксессуары.