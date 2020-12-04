Мнение: Обзоры низкого уровня

04.12.2020, 19:52, Разное

По мотивам обзора Баженова на фильм "Вратарь Галактики" https://colonelcassad.livejournal.com/6368887.html

Сценарист фильма решил разоблачить происки Баженова против своего шедевра https://dailystorm.ru/news/scenarist-vratarya-galaktiki-posovetoval-badcomedian-zakonchit-s-narkotikami.

Ниже, забавный ответ на критику критики:

1. Рубанов признался, что не видел последний ролик Баженова про «Вратаря Галактики» и вообще не смотрит его YouTube-канал. «Я не смотрел этот обзор, потому что этот обзор очень низкого уровня, дилетантского. Мне неинтересно наблюдать такие обзоры. Я понимаю, что они имеют широкую популярность, но лично я их не смотрю, потому что они непрофессиональны» (с).

Обзор низкого уровня, но я обзор не смотрел. Ясно-понятно.

2. «Человек ни одного кадра в жизни не снял, на производстве не работал, но считает себя вправе критиковать ситуации, о которых не имеет ни малейшего представления» (с).

Классическое «Ты должен уметь делать яичницу, чтобы обвинить повара, что вместо яичницы он принёс кусок говна». Но у меня другой вопрос: А что снял сам Рубанов? Сколько фильмов? Да ладно фильмов! Обзоров. Где его канал на ютубе? Может сначала несколько роликов запилить с «кривляниями и смехуёчками»? С чего он считает себя вправе критиковать вещи, о которых не имеет ни малейшего представления? К слову, я и графику не делал никогда, но вот пацаны, что делали графен для «Вратаря» – молодцы (за исключением спутника). Или чтобы это понять, надо пару лет на Марвел поработать?

3. «Я ему не завидую, — продолжил он, — потому что у него, видимо, сознание и мышление очень узкое, если каждый раз, когда люди ошиблись, значит, принимали наркотики. Видимо, для него самого эта тема очень актуальна. Я желаю ему нормализовать его отношения с наркотиками» (с).

Нормализовать? Это сколько грамм? Ну во-первых, как без этого выдерживать просмотр вашего кино? А во-вторых, обзор «Викинга» Рубанов таки посмотрел. Это неудивительно, ведь Рубанов – сценарист этого фильма. Тот обзор был полностью построен на персонаже сценаристе-наркомане, в обзоре «Вратаря» я больше склоняюсь к версии сумасшествия тех, кто выделил на такую идею деньги, нежели к версии с наркотиками. А тот сценарист появляется в камео. Ну очень удачно вы в фильме диалог прописали, грех было не впихнуть старого персонажа.

В догонку вопрос: Вы там в своём «Викинге» князя Владимира грибами кормите… Честно скажите, узость мышления у меня умыкнули?

4. «Это авторский фильм Джаника Файзиева. Он такое кино хотел — и он его сделал. Я доволен результатом — получилось похоже на то, что представлял, учитывая всю специфику производства. Моей восьмилетней дочери фильм очень понравился, она его дважды смотрела и была в восторге» (с).

Авторский фильм на гос. бабки, прошу заметить. А то, что вы довольны результатом, говорит о том, что нихера в нашем кино и не изменится, ведь главное чтобы фильм за 800 млн. рублей дочке понравился.

5. «Если бы фильм вышел на Новый год, когда все еще ходили в кино, когда семьи с детьми могли посмотреть, то кассу бы собрал куда больше. Но «Вратарь» вышел в августе, в ситуации пандемии» (с).

А если бы вы вышли в 2019 (как планировали), было бы ещё лучше! А если бы в 2018 (как планировали), под Чемпионат Мира, ТО ВОООБЩЕ СОБРАЛИ БЫ ВСЁ! «Аватар» бы прикурил… Только один вопрос: Чего не вышли? Обзорщики в интернете помешали?

Если бы вы выпустили фильм в Новый Год, то может и обзор вышел бы профессиональным. Но вы же не выпустили.﻿

https://www.youtube.com/post/UgyU3g70yk9nfrWjBOt4AaABCQ – цинк

Как я люблю аргументы в стиле, сперва добейся, а потом критикуй, которыми у нас столь часто пытаются прикрывать самую лютую дичь, причем не только в кино.

Относительно пандемии, стоит отметить, что прокатываемый в самый ее разгар военно-исторической эпик "Восемь сотен" https://colonelcassad.livejournal.com/6370385.html собрал по всему миру около 500 млн. долларов (из них около 400 млн. в самом Китае) при бюджете в 80 млн.

А вот поделка "Мулан", снятая в Голливуде с прицелом на китайскую аудиторию, с треском там провалилась. Просто потому, что первый фильм неплохой, а второй – помойный. На хороший фильм зрители и в пандемию пойдут, а на помои – нет. Но виноваты конечно зрители и критики, а не творцы.

Ну а потом в "Фонде Кино" на камеру грустно вздыхают по поводу очередных "творческих неудач".