 

Порошенко: Война в Донбассе закончится, когда Зеленский встанет на колени перед Путиным

04.12.2020, 19:48, Разное

Порошенко обвинил Зеленского и его окружение в наивности и некомпетентности. В начале своего президентства бывший комик считал, что закончить войну в Донбассе просто – достаточно прекратить огонь, отметил политик.

“Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира”, – сказал Порошенко в эфире украинского телеканала “Эспрессо”.

Экс-президент заверил, что хорошо знает российского лидера. По словам Порошенко, теплых чувств к Украине Путин не питает. Он напомнил, что в марте 2014 года президент России попросил Совет Федерации разрешить использовать вооруженные силы на территории Незалежной.

Порошенко обвинил Зеленского в сдаче украинских переговорных позиций по Донбассу. Это делается только ради того, чтобы встретиться с Путиным, считает бывший президент.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров призвал не надеяться на мир в Донбассе при Владимире Зеленского. По мнению политика, у главы государства были все шансы, чтобы покончить с конфликтом, но он их не использовал.

Напомним, что в декабре 2019 года Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились в Париже. Президенты договорились об отводе вооружений и обмене пленными. Спустя год боевые действия продолжаются.

Окончание войны в Донбассе было главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского. В интервью BBC президент Украины пообещал, что уйдет в отставку, если не справится с этой задачей.



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