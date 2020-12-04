 

Общественная палата России проведет круглый стол по вопросам подготовки наблюдателей на выборах

04.12.2020, 19:48, Разное

Экспертное обсуждение вопросов, связанных с ее проведением и главными задачами, состоится в рамках круглого стола “Старт программы массового обучения наблюдателей – 2021”. Мероприятие состоится во вторник, 8 декабря в 11:00 в здании Общественной палаты России (ОП РФ), расположенном по адресу: Москва, улица Миусская площадь, дом №7.

Организатором конференции выступит Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. Следить за ходом дискуссии будет председатель Совета, член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Максим Григорьев.

Спикерами на мероприятии выступят: заместитель главы Координационного совета, член Комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и исполнительный директор ассоциации “Независимый общественный мониторинг” Алена Булгакова; представитель Совета по развитию гражданского общества и прав человека при президенте России и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, член исполнительного комитета корпуса “За чистые выборы” Алексей Песков и представители российских политических партий.



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