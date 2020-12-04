 

Sony запатентовала новую версию PlayStation с двумя видеокартами

04.12.2020, 19:46, Разное

Компания Sony запатентовала новую версию игровой консоли PlayStation с двумя видеокартами, работающими одновременно. Не исключается, что подобное решение рассматривается в качестве опции для будущей модели 5 Pro.
В патенте описывается принцип работы, при котором одновременно задействуют два графических процессора. Схема представляет обычное соединение двух видеокарт в одно для обработки одного кадра на экране. Такая система позволит существенно повысить производительность и плавность картинки, сделав возможным запуск игр в 4K разрешении при 120 FPS.

Несмотря на наличие патента от Sony, нет точных подтверждений, что именно в PlayStation 5 Pro будет реализовано нововведение. В настоящий момент обычная версия консоли продаётся с небывалым размахом в связи с недавним выходом, а об оснащении или хотя бы приблизительной дате выхода консоли с двумя видеокартами говорить рано.



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