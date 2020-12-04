“Эксклюзив!”: Пьяная Кристина Асмус в купальнике впечатлила подписчиков

04.12.2020, 19:46, Разное

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором предстала в пьяном виде и облаченной в куртку, надетую прямо поверх купальника. Публикация знаменитости вызвала у подписчиков смесь недоумения и восторга.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних недель в микроблоге красотки периодически появлялись весьма неоднозначные публикации, в которых артистка представала в довольно неожиданных ракурсах. В одной из них, например, она позировала в свадебном платье на фоне ЗАГСа, а в другой – разгуливала в визуально пьяном виде с чемоданом на колесиках. В последнем ролике вся её одежда состояла из купальника, куртки и зимних меховых сапожек, причем на лице красавицы “красовалась” размазавшаяся тушь для ресниц. И только свежий видеоролик, выложенный на днях, пролил свет на неоднозначные посты: выяснилось, что эпатажные кадры являются частью анонса нового фильма звезды. “Эксклюзив! Уже! Готов наш тизер фильма “Булки”! И вы прямо сейчас смотрите его самыми первыми! И как же я жду премьеру фильма весной!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила Асмус опубликованное видео.

Пост артистки вызвал у фолловеров различные эмоции – от удивления до неподдельного восторга. Абсолютное большинство поклонников сообщило, что теперь и сами находятся в волнительном ожидании премьеры анонсированной актрисой киноленты. За день видеоролик просмотрели более 250 тысяч человек.