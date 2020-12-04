 

“Эксклюзив!”: Пьяная Кристина Асмус в купальнике впечатлила подписчиков

04.12.2020, 19:46, Разное

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором предстала в пьяном виде и облаченной в куртку, надетую прямо поверх купальника. Публикация знаменитости вызвала у подписчиков смесь недоумения и восторга.
Стоит отметить, что в течение нескольких последних недель в микроблоге красотки периодически появлялись весьма неоднозначные публикации, в которых артистка представала в довольно неожиданных ракурсах. В одной из них, например, она позировала в свадебном платье на фоне ЗАГСа, а в другой – разгуливала в визуально пьяном виде с чемоданом на колесиках. В последнем ролике вся её одежда состояла из купальника, куртки и зимних меховых сапожек, причем на лице красавицы “красовалась” размазавшаяся тушь для ресниц. И только свежий видеоролик, выложенный на днях, пролил свет на неоднозначные посты: выяснилось, что эпатажные кадры являются частью анонса нового фильма звезды. “Эксклюзив! Уже! Готов наш тизер фильма “Булки”! И вы прямо сейчас смотрите его самыми первыми! И как же я жду премьеру фильма весной!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила Асмус опубликованное видео.

Пост артистки вызвал у фолловеров различные эмоции – от удивления до неподдельного восторга. Абсолютное большинство поклонников сообщило, что теперь и сами находятся в волнительном ожидании премьеры анонсированной актрисой киноленты. За день видеоролик просмотрели более 250 тысяч человек.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Проблема трассы М-4

15.11 / Китайские эксперты возмущены решением сменить систему защиты на «Арматах»

26.10 / Россиянам дали прогноз по курсу рубля

07.08 / Само совершенство: Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха на Миконосе

04.08 / Мнение: Мир который я хочу потерять. Легенда PEUGEOT

24.07 / Полет нормальный: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Вивьен и сыном Джоном (ранее – Шайло) в аэропорту Бербанка

28.06 / Язык войны меняет реальность

21.09 / В Казани задержали пьяного авиадебошира

18.10 / Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о расствании с Манукяном

23.07 / Мнение: Штурманы и Морозко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска