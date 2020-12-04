 

Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

04.12.2020, 19:46, Разное

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса рассказали о возрастах, во время которых употребление спиртных напитков является губительным для здоровья. Они заявляют, что алкоголь приводит к разрушениям мозга.
Эксперты давно доказали, что спиртные коктейли значительно влияют на организм людей. Опыты ученых показывают, что существует три периода динамических изменений мозга, которые очень чувствительны к нейротоксическому влиянию спиртного. Это период подросткового возраста, беременности и старости.

Во время беременности привычка употреблять спиртные напитки серьезно вредит ребенку. Даже малые дозы алкоголя приводят к психологическим и другим расстройствам. Если спиртное принимают подростки от 15 до 19 лет, то они рискуют замедлить развитие белого вещества в мозге, также у них понижается качество когнитивных функций. В зрелом возрасте такие напитки вызывают деменцию, причем именно возраст считают самым сильным фактором риска.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Мать покойной Легкоступовой госпитализировали в одну из столичных клиник

21.08 / Петербургский казак нашёл способ обеспечить себя алкоголем во время трансконтинентального перелёта

01.08 / Ученые нашли в созвездии Геркулеса “новорожденную” первичную галактику

17.11 / После исчезновения с ТВ Никита Малинин продолжает заниматься творчеством

12.01 / Мнение: Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»

26.07 / Медики рассказали об опасности потребления кофе по утрам

15.08 / В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы возрастом 13 000 лет

11.07 / Бессмертие придет с осенней прохладой

02.08 / Мнение: Партизаны штата Техас вошли в Остин

14.11 / Членов экипажа сбитого в Армении российского вертолета наградили орденом Мужества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска