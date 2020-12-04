Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

04.12.2020, 19:46, Разное

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса рассказали о возрастах, во время которых употребление спиртных напитков является губительным для здоровья. Они заявляют, что алкоголь приводит к разрушениям мозга.

Эксперты давно доказали, что спиртные коктейли значительно влияют на организм людей. Опыты ученых показывают, что существует три периода динамических изменений мозга, которые очень чувствительны к нейротоксическому влиянию спиртного. Это период подросткового возраста, беременности и старости.

Во время беременности привычка употреблять спиртные напитки серьезно вредит ребенку. Даже малые дозы алкоголя приводят к психологическим и другим расстройствам. Если спиртное принимают подростки от 15 до 19 лет, то они рискуют замедлить развитие белого вещества в мозге, также у них понижается качество когнитивных функций. В зрелом возрасте такие напитки вызывают деменцию, причем именно возраст считают самым сильным фактором риска.