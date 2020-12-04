 

Три периода жизни, в которые алкоголь особенно опасен для мозга

04.12.2020, 19:44, Разное


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По мнению ученых, алкоголь особенно вреден для здоровья головного мозга в период внутриутробного развития, в позднем подростковом (15-19 лет) и пожилом (старше 65 лет) возрасте. Эта опасность связана с тем, что в эти периоды в органе происходят важные физиологические изменения.

Что такое здоровье головного мозга

 

Американские центры по профилактике и контролю заболеваний называют здоровьем мозга способность ко всем видам когнитивной деятельности, включая способность к речи, памяти и вынесению суждений. Американская кардиологическая ассоциация определяет его как «средний уровень функционирования среди всех людей определенного возраста, у которых нет известных болезней мозга и других органов и систем, которые могли бы влиять на его работу, или способность ко всем видам действия, которые человек хочет предпринять».

Влияние алкоголя в критические периоды

Во время беременности алкоголь принимают около 10% женщин. В больших количествах он может приводить к серьезным отклонениям у плода (фетальному алкогольному синдрому), включая снижение объема головного мозга и ухудшению когнитивных способностей в будущем. Недавнее исследование показало, что употребление даже небольших доз алкоголя во время беременности связано с психологическими и поведенческими проблемами у детей.

Хроническое употребление алкоголя в подростковом возрасте связано с уменьшением объема коры головного мозга и ухудшением связей между ее частями, замедлением развития белого вещества. Ученые опасаются, что это может приводить к ухудшению когнитивных способностей, тревожности, импульсивности и рискованному поведению. У людей старше 20 лет алкоголизм считается одним из наиболее важных факторов риска развития деменции, на которые можно повлиять. Он оказался опаснее курения и гипертонии.

Пожилые люди редко пьют алкоголь в больших количествах, отмечают ученые. Но среди них распространено его умеренное употребление. В таких доза он тоже способен вызвать повреждение мозга. Правда, сейчас неизвестно, к каким именно последствиям такие структурные нарушения могут приводить.

Ученые высказывают опасение, что демографические факторы могут усугубить влияние алкоголя на головной мозг людей. В настоящее время женщины пьют так же, как мужчины, а в странах со средним уровнем дохода растет потребление алкоголя во всех группах населения. Ожидается, что в ближайшее десятилетие глобальное потребление алкоголя вырастет.

Еще один тревожный фактор – пандемия COVID-19. В настоящее время плохо изучено, как она влияет на потребление алкоголя. Однако известно, что в периоды предыдущих крупных медицинских потрясений люди начинали пить больше.

Ученые подчеркивают важность профилактики злоупотребления алкоголя в любом возрасте. Она может поспособствовать увеличению продолжительности жизни и ее качества, а также снизить распространенность хронических болезней, включая деменцию.



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