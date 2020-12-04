 

Роскомнадзор счел экстремистской статью Дмитрия Медведева «Россия вперед!»

04.12.2020, 19:37, Разное

Статья Дмитрия Медведева «Россия вперед!», опубликованная в издании Газета.Ru 10 сентября 2009 года, внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Роскомнадзора.

Согласно заявлению ведомства, материалы в статье «содержат признаки призывов к дестабилизации политической ситуации и таким образом подрывают основы конституционного строя Российской Федерации». В качестве примера таких призывов Роскомнадзор приводит следующие: «Как и в большинстве демократических государств, лидерами в политической борьбе [в России — прим. ред.] будут парламентские партии, периодически сменяющие друг друга у власти. Политическая система будет обновляться и совершенствоваться в ходе свободного соревнования открытых политических объединений».

Представители «Единой России» в Государственной думе приветствовали это решение.

«Пассажи в статье о том, что качество демократических институтов в России далеко от идеала являются контрпродуктивными и попросту говоря льют мельницу на воду наших западных партнеров», — заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

С ним согласна и Елена Ямпольская, возглавляющая комитет по культуре. По ее словам, высказанное в статье мнение о том, что культура должна быть основана на гуманистических ценностях, противоречит духу и букве обновленной Конституции.

Вскоре после публикации пресс-релиза Роскомнадзора статья «Россия вперед!» была удалена с официального сайта Кремля (по ранее действовавшей ссылке сейчас появляется сообщение об ошибке 417 Expectation Failed).

Сам Дмитрий Медведев официально никак не прокомментировал эту информацию, передав через свою пресс-службу, что он слишком занят, т.к. «активно работает с документами в своей резиденции в Ивановской области и не имеет времени, чтобы комментировать очередной «компот»».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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