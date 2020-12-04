Адвокат директора ФБК может лишиться лицензии за мат в адрес суда

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04.12.2020, 19:34, Новости дня

Адвокат директора основанного Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Ивана Жданова Владимир Воронин может лишиться лицензии.

В ноябре 2020 года Воронин и Жданов подали апелляционную жалобу на приговор о назначении в отношении директора ФБК штрафа в размере 100 тыс. рублей за отказ исполнить судебное решение об удалении видеоролика, порочащего честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова, передает «Ридус».

Симоновский суд Москвы жалобу не удовлетворил, оставив приговор без изменений. После Владимир Воронин написал в соцсетях, что работа суда похожа на «б****** цирк».

«Согласно Кодексу профессиональной адвокатской этики адвокаты обязаны соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле. Известны случаи лишения статуса адвоката за выражение неуважения к судебной системе в социальных сетях», – приводится в публикации сообщение Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Известно, что Воронин сотрудничает с правозащитной группой «Агора», которая была признана НКО, исполняющей функции иностранного агента.

Также «Фонд бабла с коррупцией» в своем «Яндекс Дзене» акцентировали внимание на фигуре самого блогера Алексея Навального.

«Спустя более чем три месяца к началу декабря 2020 года Навальный все еще находится в Германии и якобы проходит реабилитацию после отравления «Новичком». Однако, несмотря на его уверения о планах вернуться в Россию, он все еще этого не сделал по ряду причин», – отмечается в тексте.

К этим причинам в публикации отнесли административные и уголовные дела. Среди них в публикации упоминаются «иски о защите чести и достоинства со стороны Константина Киреева и Александра Удодова, исковое заявление блогера из Самары Алексея Жирухина в связи с незаконным использованием его фотографий, иски о защите деловой репутации от «Russia Today» и Олега Дерипаски, долг Евгению Пригожину и крымскому мясокомбинату «Дружба народов», а также дела по факту отмывания денег ФБК и по клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко».

«В связи с этим велика вероятность изменения условного срока по делу о хищении средств у компании «Ив Роше Восток» и фирмы МПК на реальный. В настоящее время Навальный находится на испытательном сроке, который закончится 30 декабря 2020 года», – отметили авторы.



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