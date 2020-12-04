 

СБУ разоблачила в трех городах интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ

04.12.2020, 19:34, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила трех интернет-агитаторов, которые, по данным следствия, распространяли призывы, представляющие угрозу нацбезопасности Украины. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 4 декабря.

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области изучают факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к публикации в соцсетях материалов, касающихся свержения конституционного строя, и призывов к созданию так называемых “специальных территориальных общин народовластия”.

“Кроме того, киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы, касающиеся изменения государственной границы, и призывали к захвату государственной власти… Указанные материалы они получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований”, – говорится в сообщении.

СБУ сообщила фигурантам дела о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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