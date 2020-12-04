 

Британские ученые создали эффективный тепловой аккумулятор

04.12.2020, 19:29, Новости дня

В создании микроклимата в помещениях есть одна большая проблема. Летом мы страдаем от избытка тепла, а зимой вынуждены нагревать свои дома и офисы. Можно ли летний избыток сохранить хотя бы до первых холодов?

Британские ученые крепко задумались над этим вопросом. В результате появилось довольно-таки эффективное устройство позволяющее аккумулировать и долго хранить драгоценные гигакалории.

Ранее для этого использовали подземные бассейны с водой. Но этот метод очень дорогой, говорят специалисты. Ученые из Ланкастерского университета предложили использовать в качестве накопителя металлоорганический каркасный материал (MOF). Это пористое вещество, из-за чего в нем образуется огромная площадь соприкосновения с воздухом. Таким образом, оно может легко как накапливать, так и отдавать тепло.



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