 

Найденные в Красноярском крае древние скульптуры признаны уникальными

04.12.2020, 19:28, Новости дня

Как сообщили в Новосибирском университете, древние скульптуры из бивней мамонта, найденные еще в советские времена, признаны уникальными, благодаря современным технологиям исследования материалов.

Скульптуры созданы в доисторические времена и изображают самих мамонтов. До сих пор находка, сделанная во время раскопок советскими учеными в 80-х годах прошлого столетия, вызывала немало споров в научных кругах. Но теперь удалось поставить все точки над «і».

Раскопки производились неподалеку от деревни Усть-Кова Кежемского района Красноярского края. Данная территория сейчас затоплена после строительства Богучанской гидроэлектростанции. Поэтому доступ к ней уже закрыт навсегда.



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