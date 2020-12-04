Лавров объяснил отношение РФ к членству Турции в НАТО

04.12.2020, 19:20, Новости дня

Факт того, что Анкара является членом Североатлантического альянса, не смущает Россию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией. <…> Я уверен, что отношения между Россией и Турцией – это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием», – сообщил глава МИД, передает ТАСС.

Также министр оценил заявления о том, что РФ и Турция якобы поддерживают разные стороны конфликта в Ливии. «Было бы непредусмотрительно и несправедливо заявлять, что РФ поддерживает генерала Халифу Хафтара, а Турция – Фаиза Сарраджа. Это примитивное представление. Любой порядочный аналитик скажет, что это чрезмерное упрощение ситуации», – отметил Лавров.

В Ливии уже на протяжении довольно долгого периода не проходят боевые действия, напомнил он. Это, по его словам, является «прямым результатом координации усилий между Россией и Турцией».

«Вы можете попросить все страны НАТО осудить действия Турции. Но дипломатия она не о том, чтобы говорить: «Да, мы будем выполнять ваши приказы». Мы должны соблюдать интересы всех зарубежных игроков для того, чтобы урегулировать конфликт. Считаю, что в Ливии Россия, Турция, другие игроки смогли достичь именно этого», – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева. В Крыму заявили, что Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в «деградирующей и разваливающейся Украине», поэтому она не признает российский статус полуострова, сообщил постпред Крыма при президенте России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров.