Появился враг похуже: США перестали считать Россию главной “угрозой демократии”
04.12.2020, 18:56, Разное
Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал Китай главной “угрозой демократии” в мире. Прежде этот титул традиционно доставался России.
Рэтклифф пояснил, что разведка считает Поднебесную страной, вынашивающей планы по мировому господству в военной, экономической и технологической сферах. Расхожее мнение о том, что врагом демократии является Россия, он назвал политизированным и непрофессиональным, сообщает телеканал “Царьград”.
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