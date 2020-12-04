Появился враг похуже: США перестали считать Россию главной “угрозой демократии”

04.12.2020, 18:56, Разное

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал Китай главной “угрозой демократии” в мире. Прежде этот титул традиционно доставался России.

Рэтклифф пояснил, что разведка считает Поднебесную страной, вынашивающей планы по мировому господству в военной, экономической и технологической сферах. Расхожее мнение о том, что врагом демократии является Россия, он назвал политизированным и непрофессиональным, сообщает телеканал “Царьград”.