 

Названы самые благоустроенные города России

04.12.2020, 18:56, Разное

Специалист Общероссийского народного фронта (ОНФ) по благоустройству Светлана Калинина назвала города России с самой удобной городской средой. Эксперт отметила, что одним из хороших примеров является Москва, но она не является единственной в своем роде.

По словам Калининой, в список самых благоустроенных можно включить Брянск, Благовещенск, Великий Новогород, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород и Тюмень, передает телеканал “Царьград”,



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