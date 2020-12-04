Иммунолог назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

04.12.2020, 18:54, Разное

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы, которые помогут не заразиться коронавирусом, если в семье уже есть инфицированный. До появления первых симптомов человек может не подозревать, что он болен.

В большинстве случаев наблюдается ситуация, когда происходит заражение коронавирусом, потом срабатывает иммунная система, но характерные признаки болезни не появляются. Есть люди, у которых иммунитет работает не очень хорошо, поэтому наблюдаются симптомы. Человек заболевает при наличии какого-либо дополнительного фактора. Например, он может перемерзнуть на улице, перенервничать, перепить спиртного, отравится. Всё это снижается иммунитет, защитные функции которого ослабевают.

Если в семье уже есть заболевший, то его близкие должны соблюдать карантин. Однако это не значит, что коронавирус перенесут все родственники, живущие в одной квартире. Чтобы избежать распространения COVID-19, нужно соблюдать несложные правила предосторожности.

Заболевший должен по возможности изолироваться в отдельной комнате, выходить оттуда в маске, пользоваться своей посудой. Туалет, ванну и кухню все остальные могут посещать только после проведения дезинфекции.