Эпидемиологи дали советы по правильному питанию людям, переболевшим COVID-19

04.12.2020, 18:54, Разное

Отечественные эпидемиологи порекомендовали всем переболевшим COVID-19 употреблять здоровую еду. Необходимо включить в свой рацион продукты с содержанием белка и овощи.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия объяснили, что организму необходима постоянная поддержка, особенно в холодное время года. Они рекомендуют: чередовать продукты растительного и животного происхождения, так как это залог здоровья и долголетия. К примеру, рыба поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, бобовые культуры (нут, чечевица, фасоль) снижают уровень вредного холестерина в крови, а мясо и яйца содержат много полезных витаминов и минералов.

Эксперты считают, что рыбу (скумбрия, сельдь, лосось) и бобовые нужно употреблять хотя бы один раз в неделю, а вот от таких продуктов, как колбаса, ветчина, паштет и любого переработанного мяса лучше отказаться. Также рекомендуется добавить в рацион молочные продукты с невысокой жирностью или соевые напитки с добавлением витамина B12 и кальция. Здесь главное, чтобы содержание сахара не превышало 6 граммов на 100 г.

Вдобавок ко всему, необходимо регулярно насыщать свой рацион орехами, они очень полезны для организма. Однако нужно минимизировать соль и сахар, то есть эти продукты рекомендуется употреблять в чистом виде.